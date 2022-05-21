Прага, 21 мая, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Страны Евросоюза согласились обойти собственные антироссийские санкции ради поставок газа из России. Об этом 20 мая заявил чешский журналист Ян Махачек в своей статье для издания Lidovdsky.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Махачек указал, что Москва выдвинула условие по оплате газа исключительно в рублях, и хотя Евросоюз изначально отвергал подобную схему расчётов, в итоге почти всем европейским странам пришлось перейти на использование российской валюты. На деле это означает обход санкций, введённых странами ЕС в отношении России.

«Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли», — пояснил Махачек.

Обозреватель отмечает, что все платежи совершаются по схеме, которую предложила Москва. По мнению Махачека, совершая такой шаг, политики в итоге «бесстыдно соврали» своим избирателям, делая заявления о неприемлемости новой системы оплаты российских энергоносителей.

Напомним, ради ухода от расчётов в долларах и евро, Россия предложила недружественным странам перейти на оплату газа в рублях. Глава России Владимир Путин предупредил, что отказ от новой системы оплаты будет рассматриваться Россией как неисполнение обязательства по договорам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти ФРГ и Италии разрешили своим компаниям открыть рублёвые счета для оплаты поставок газа из России по предложенной Москвой схеме.