Москва, 21 мая, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Позиция Запада по подчинению мира и введения санкций против неугодных государств привела к международному продовольственному и энергетическому кризисам, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

По мнению сенатора, к глобальным проблемам привели антироссийские санкции Запада, введенные из-за начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Пушков добавил, что таким образом западные страны пытались обеспечить свою гегемонию в мире.

«Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету «проглядели», что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», — отметил сенатор.

Пушков подчеркнул, что Западу следовало бы откликнуться на предложения России по гарантии безопасности. Тогда, считает сенатор, экономических кризисов можно было бы избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что западные страны пытаются изолировать Москву от мировой экономики. Однако, по словам главы российского правительства, экономические ограничения наносят ущерб и самим странам Запада.