Ереван, , 14:01 — REGNUM Прозападный курс армянского правительства вызывает сильную поляризацию общественного мнения в Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Андрей Арешев

Визит президента Литвы Науседы в Закавказье, безусловно, выглядит недружественным актом по отношению к Москве. Но это соответствует некоторым тенденциям в политике всех закавказских государств. Тенденциям на больший учёт европейского и западного факторов в своей внешней политике. Я обращаю внимание на то, что визит Науседы в Ереван был синхронизирован по времени с масштабным «Армянским форумом демократии» с участием американского посла и премьер-министрав фешенебельной гостинице «Марриотт» в центре столицы. Что, кстати говоря, сопровождалось массовыми протестами оппозиции и что отражает ту поляризацию общественного мнения, которую неизбежно вызовет такой акцентированный прозападный курс действующей армянской власти. И в Армении есть активно заявляющие о себе силы, которые выступают против подобного рода политики армянских властей, которая, в конечном итоге, будет вредить самой Армении.