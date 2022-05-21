Бухарест, 21 мая 2022, 02:18 — REGNUM Заявление президента Венгрии Каталин Новак, в котором она назвала себя представителем всех венгров вне зависимости от страны их проживания, вызвало «озабоченность» министерства иностранных дел Румынии. Об этом говорится в заявлении румынского МИД, 20 мая опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Из него следует, что венгерскому послу в Бухаресте было указано на то, что «в соответствии с международным правом государство не может претендовать ни на какие права в связи с гражданами другого государства». А подобные заявления со стороны президента Венгрии, находящейся с частным визитом в Румынии, «не соответствуют европейским стандартам… и румыно-венгерскому договору о понимании, сотрудничестве и добрососедстве».
Напомним, президент Венгрии Каталин Новак 20 мая посетила румынский город Клуж-Напока, где в ходе встречи с главой Демократического союза венгров Румынии и вице-премьером правительства Румынии Келеменом Хунором сделала заявление, вызвавшее негативную реакцию румынской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, к исполнению своих обязанностей приступила первая в истории Венгрии женщина-президент Каталин Новак, получившая от бывшего венгерского лидера, Яноша Адера, ключи от официальной резиденции президента страны — дворца Шандора в Будапеште.
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