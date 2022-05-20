Бухарест, 21 мая, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Заявление президента Венгрии Каталин Новак, в котором она назвала себя представителем всех венгров вне зависимости от страны их проживания, вызвало «озабоченность» министерства иностранных дел Румынии. Об этом говорится в заявлении румынского МИД, 20 мая опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Pixabay.com Флаг Румынии

Из него следует, что венгерскому послу в Бухаресте было указано на то, что «в соответствии с международным правом государство не может претендовать ни на какие права в связи с гражданами другого государства». А подобные заявления со стороны президента Венгрии, находящейся с частным визитом в Румынии, «не соответствуют европейским стандартам… и румыно-венгерскому договору о понимании, сотрудничестве и добрососедстве».

МИД Румынии «Румыния остаётся глубоко приверженной стремлению к развитию прагматических отношений с Венгрией в непосредственных интересах всех румынских и венгерских граждан, независимо от их национальности».

Напомним, президент Венгрии Каталин Новак 20 мая посетила румынский город Клуж-Напока, где в ходе встречи с главой Демократического союза венгров Румынии и вице-премьером правительства Румынии Келеменом Хунором сделала заявление, вызвавшее негативную реакцию румынской стороны.

Каталин Новак «Как президент Венгрии считаю своим приоритетом представлять всех венгров, потому что для меня не имеет значения, если кто-то живет внутри или вне границ. Венгры — это венгры, точка».

Как сообщало ИА REGNUM, к исполнению своих обязанностей приступила первая в истории Венгрии женщина-президент Каталин Новак, получившая от бывшего венгерского лидера, Яноша Адера, ключи от официальной резиденции президента страны — дворца Шандора в Будапеште.