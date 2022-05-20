Вашингтон, 21 мая, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «Caa2» до «Caa3», а также изменило прогноз по стране на «негативный», 20 мая организация сообщила на своем сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Такое решение принято из-за повышения рисков по государственному долгу Украины на фоне российской военной спецоперации, которая, как опасаются в агентстве, «может занять больше времени, чем ожидалось первоначально».

В Moody’s также отметили, что растущий из-за постоянной иностранной финансовой поддержки украинский госдолг в среднесрочной перспективе может стать «непосильной ношей».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило с уровня «ССС» до «С» рейтинг компании «ДТЭК Энерго», принадлежащей олигарху с Украины Ринату Ахметову. Такой шаг указывает на угрозу дефолта украинской организации.