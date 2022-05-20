Вашингтон, 21 мая, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Федеральный суд американского штата Луизиана заблокировал решение Белого дома об отмене положения, запрещающего въезд мигрантов в страну по санитарным соображениям, передает телеканал CNN.

REGNUM Мигранты

Сообщается, что в апреле центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил рекомендации по отмене «Раздела 42», запрещающего въезд в Соединенные Штаты мигрантов по соображениям санитарной безопасности. Эта мера вводилась в марте 2020 года действовавшим тогда президентом США Дональдом Трампом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Согласно этому закону, власти на местах имели право высылать мигрантов.

Позднее Белый дом направил документ об отмене этого положения. Однако в Луизиане решили, что отмена указа проводилась с нарушением необходимых юридических процедур. В связи с этим суд оставил в силе действие «Раздела 42».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор вновь призвал власти США легализовать статус мексиканских мигрантов. По его словам, переговоры между Мехико и Вашингтоном по этому вопросу приостановились.