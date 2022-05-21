21 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили создание специального штаба в России по организации восстановительных работ на освобождённых от неонацистов территориях Украины и Донбасса.

Артур Савин, , 08:31 — REGNUM Заявление заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина о том, что в России создали штаб, в рамках которого будет организована работа по восстановлению освобождённых территорий Украины и Донбасса, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это правильно. Донбасс полностью отстроим и восстановим!» — уверен Евгений К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия обязательно поможет освобождённым от нацистов территориям Украины восстановить весь свой социальной фонд, инфраструктуру и жилые дома.

«Донбасс будет восстановлен, и он будет выглядеть намного лучше, чем было до этого. Тут уж наши строители должны будут постараться это сделать. Местные жители заслужили человеческое к себе отношение. Они слишком многого натерпелись за время жизни под обстрелами со стороны киевского режима», — написал Корнелий К.

Ян Брейгель Младший. Аллегория мира

Некоторые комментаторы отмечают, что такой подход доказывает, что Россия пришла, чтобы установить на Украине мир, которого почему-то очень не хочет Киев и его западные хозяева.

«Заметьте, что всё, что мы делаем в это время — помогает, восстанавливаем, поддерживаем. Как можно нас обвинять в агрессии? Решение о восстановлении Донбасса никак не соотносится с таким понятием. Для местных же строят! Абсолютно правильное и человеческое отношение. Люди наконец-то вспомнят, как выглядят и функционируют обычные города. Почему-то Запад, к примеру, не думает об этом, ему бы только в карман Зеленского денежки совать да зерно к себе украинское вывозить», — подметил Святослав Т.

Часть людей уверена, что тот же Донбасс быстро сумеет встать на ноги и вести самостоятельную экономическую деятельность.

«Всем нытикам, переживающим за то, что им там чего-то недодают, сразу скажу, что ЛНР и ДНР в долгу не останутся. Они очень самодостаточные и перспективные республики, готовые сами себе экономку наладить. Нужно лишь немного помочь, а там братские отношения всё сами отрегулируют», — убеждён Василий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия построит на освобождённых территориях Украины новые дома, чем не занимались киевские власти даже в мирное время.

«Считаю так: там, где советские дома стоят обстрелянные, надо тупо новый микрорайон ставить с современной инфраструктурой. Эти дома и так из гарантийного госта давно вышли, да плюс по ним ещё влетело не слабо. Так что такое ремонтировать нет смысла — проще дешевле и эффективнее поселить жителей Донбасса в новые качественные дома», — поделился своим мнением Нормунд Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что строить надо после того, как спецоперация России будет с успехов завершена и киевский режим больше не будет иметь возможности обстреливать мирное население.

«Восстанавливать Донбасс надо после решения всего украинского вопроса, иначе бессмысленно, поскольку снова будет разрушено благодаря обстрелам со стороны ВСУ. Денацификация и демилитаризация Украины должны быть осуществлены в полном объёме», — указывает Андрей Ш.

Напомним, 20 мая заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил журналистам о том, что в России создали штаб, в рамках которого будет организована работа по восстановлению освобождённых территорий Украины и Донбасса.