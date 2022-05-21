Берлин, , 01:58 — REGNUM Итальянским и немецким компаниям властями разрешено открывать рублёвые счета для покупки российского газа, не нарушая санкционных мер против Москвы. Об этом 20 мая сообщает агентство Reuters.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что власти Германии, действуя в координации с ЕС, разрешили импортёрам газа из России открывать счета в рублях, не нарушая антироссийских санкционных мер. Правительство Италии тоже, в свою очередь, получило разъяснения от Еврокомиссии о законном приобретении российского газа, без нарушения введённых против Москвы санкций.

Отмечается, что это произошло до того, как нефтегазовая группа Eni из Италии запустила процесс открытия счетов в «Газпромбанке» в рублях и в евро с целью оплаты поставок газа из России.

Стоит отметить, что заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что около 27 из 54 крупных европейских компаний, у которых заключены контракты с «Газпромом» на поставки газа, уже открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок в рублях, согласно требованию России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро и долларах, а не в рублях. Он утверждает, что в проивном случае это будет нарушением договора со стороны России.

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