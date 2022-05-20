Берлин, 21 мая, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Итальянским и немецким компаниям властями разрешено открывать рублёвые счета для покупки российского газа, не нарушая санкционных мер против Москвы. Об этом 20 мая сообщает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

Уточняется, что власти Германии, действуя в координации с ЕС, разрешили импортёрам газа из России открывать счета в рублях, не нарушая антироссийских санкционных мер. Правительство Италии тоже, в свою очередь, получило разъяснения от Еврокомиссии о законном приобретении российского газа, без нарушения введённых против Москвы санкций.

Отмечается, что это произошло до того, как нефтегазовая группа Eni из Италии запустила процесс открытия счетов в «Газпромбанке» в рублях и в евро с целью оплаты поставок газа из России.

Стоит отметить, что заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что около 27 из 54 крупных европейских компаний, у которых заключены контракты с «Газпромом» на поставки газа, уже открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок в рублях, согласно требованию России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро и долларах, а не в рублях. Он утверждает, что в проивном случае это будет нарушением договора со стороны России.