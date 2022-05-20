Сана, 21 мая, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Танкер с нефтепродуктами, следовавший в йеменский порт Ходейда, был задержан у берегов Йемена аравийской коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе нефтяной компании Yemen Petroleum Company (YPC).

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Перед задержанием танкер был осмотрен. Отмечается, что судно под названием Pericles имеет разрешение на заход в Ходейду. На борту танкера находятся более 30 тыс. тонн дизельного топлива.

Представитель YPC заявил, что число задержанных коалицией судов достигло трех. Все эти корабли имели соответствующее разрешение. В компании обратились к международному сообществу и правозащитным организациям с просьбой оказать давление на аравийскую коалицию, чтобы та прекратила задержания судов с нефтепродуктами.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля у берегов Йемена задержали танкер Imperious с более чем 30 тоннами топлива на борту.