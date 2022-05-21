Мехико, , 01:50 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал Соединенные Штаты признать легальный статус мексиканских мигрантов. Об этом глава республики заявил в ходе пресс-конференции в штате Сонора.

Граница США и Мексики

«Мы будем и в дальнейшем настаивать на выполнении обязательств по легализации наших соотечественников», — заявил он.

Мексиканский лидер добавил, что переговоры с Вашингтоном по миграционной реформе в настоящее время приостановлены. Он связал это с подготовкой администрации президента США Джо Байдена к проведению промежуточных выборов в американский Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2022 года.

По словам Обрадора, Байден дал указания кандидатам избегать расистских высказываний, чтобы завоевать голоса американцев. Президент Мексики пообещал ответные меры в случае, если кандидаты в члены американского Конгресса будут высказываться неуважительно по отношению к мексиканцам.