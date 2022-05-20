Вашингтон, 21 мая, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена в его первой официальной поездке в Азию 21–24 мая будет сопровождать госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом говорится в распространённом 20 мая заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Фумио Кисиды, а также примет участие в саммите лидеров стран Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Австралия, Индия, США и Япония». Нед Прайс «Шеф американской дипломатии будет присутствовать на встрече главы Белого дома и премьер-министра Японии, а также примет участие в саммите лидеров стран Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Австралия, Индия, США и Япония».

Отмечается, что Блинкен намерен обсудить с главой японского МИДа Ёсимасой Хаяси «глобальные ответные меры», направленные на противодействие проводимой Россией на Украине военной спецоперации. В повестке переговоров также значится обсуждение «всё более дестабилизирующего поведения» Северной Кореи и вопросов регионального экономического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 19 мая на заседании Совбеза ООН, заявил, что если Украина прекратит воевать против России, то её больше не будет.