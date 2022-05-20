Блинкен обсудит в Японии спецоперацию России на Украине и КНДР
Вашингтон, 21 мая, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена в его первой официальной поездке в Азию 21–24 мая будет сопровождать госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом говорится в распространённом 20 мая заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
Отмечается, что Блинкен намерен обсудить с главой японского МИДа Ёсимасой Хаяси «глобальные ответные меры», направленные на противодействие проводимой Россией на Украине военной спецоперации. В повестке переговоров также значится обсуждение «всё более дестабилизирующего поведения» Северной Кореи и вопросов регионального экономического развития.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 19 мая на заседании Совбеза ООН, заявил, что если Украина прекратит воевать против России, то её больше не будет.