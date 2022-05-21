21 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:28 — REGNUM Заявление главы британского министерства иностранных дел Лиз Трасс о том, что российский президент Владимир Путин «должен проиграть на Украине», при этом Запад не ставит перед собой цель сменить власть в России, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Москва & Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, не ставит уже. Когда такие планы терпят неудачу, возвращаться к ним не очень-то и хочется», — подметил Николай В.

Многие пользователи пришли к выводу, что любые попытки западных стран настроить российский народ против своего президента обернулись полным провалом, поэтому от таких вожделенных целей, в том числе Лондону, пришлось отказаться.

«У Запада не удалось скинуть Путина ни в 2012 году, ни в 2018. И сейчас у них уже точно ничего не получится, потому что наш президент начал спецоперацию на Украине. Он расписался в своей приверженности интересам российского народа, доказал, что он верен своей Родине. После этого никакие внутренние противоречия не заставят Великобританию и её шавок нарушить единство внутри России», — убеждён Валентин П.

Некоторые комментаторы отмечают, что неважно, кто сидит в президентском кресле Российской Федерации, — Великобритания всё равно будет портить всем нам жизнь.

«То есть они просто хотят продолжать гадить России, вне зависимости от того, кто страной правит и какие цели у конкретного российского руководства. Просто потому что надо нагадить России, да? Не врут, однако, про англичанку», — пишет Олег З.

Часть людей полагает, что власти Великобритании так заигрались в вершителей мира, что не заметили, как их собственная экономика начала стремительно рассыпаться.

«Какая кровожадная женщина. Уже плюют на благополучие собственного народа, главное для таких, как она, — потешить своё самолюбие да изобразить активную деятельность во внешней политике. В итоге получается, что своими корявыми движениями Великобритания всему миру жить мешает», — считает Марина П.

Лиз Трасс UK Government

«Больная тётка. Им бы сейчас за своим островком следить — там ирландцы и шотландцы давно свалить мечтают, сепаратистские настроения и прочее. А у них всё по России голова болит», — отметил Олег Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Британия просто хочет вновь дёргать за ниточки этот мир, поэтому ей было бы очень удобно, если бы конкурент в виде России исчез с геополитической карты.

«Ложь во всём. Им нет дела до Украины, как и до других стран. Они даже на собственный народ плевали. Нажиться на всём, в том числе и на войне, — вот главная задача англосаксонской элиты, мнящей себя вершителем этого мира», — указывает Татьяна Н.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре всё меньше и меньше будет звучать агрессивных высказываний в сторону стремительно крепнущей России.

«А вы заметили, как быстро вся эта болтовня о крахе экономики России прекратилась? Тезисы о «долларе по 200» и «разорванной в клочья» куда-то мигом испарились. Скоро и остальная болтовня закончится», — уверен Сергей К.

Напомним, 20 мая глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera о том, что Великобритания и США не ставят перед собой цель сменить власть в России, но они желают видеть «восстановленные суверенитет и территориальную целостность Украины» в результате проигрыша Российской Федерации.