Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Пентагон не может подтвердить факт применения боевых лазеров в рамках специальной военной операции на Украине, 20 мая заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, американская сторона не видит каких-либо признаков подобного. Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что российские вооруженные силы применяют на Украине боевые лазерные комплексы «Пересвет» и «Задира».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в Аденском заливе десантный корабль ВМС США Portland (LPD 27) успешно испытал американское лазерное оружие высокой мощности.

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