Вашингтон, 21 мая, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Украина нуждается в средствах дальнего огневого поражения, получить которые им помогают Соединённые Штаты. Такое заявление сделал 20 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Представитель Пентагона указал, что средства дальнего огневого поражения являются основной потребностью, которую продолжают подчёркивать украинцы. Кирби напомнил, что США передали Киеву десятки 155-миллиметровых гаубиц М777, а от союзников в помощь Украине была отправлена артиллерия советского образца.

В то же время глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украине нужнее всего реактивные системы залпового огня, которые страны Запада до сих пор не предоставляли.

Глава минобороны США Ллойд Остин запланировал онлайн-совещание с участием около 40 стран-доноров военной помощи, темой которого станут потребности Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США будут вынуждены занять у Китая $40 млрд для военной помощи киевскому режиму.