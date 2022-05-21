Дамаск, , 01:19 — REGNUM По меньшей мере три человека стали жертвами ракетной атаки Израиля в сирийской провинции Дамаск, 20 мая сообщили в пресс-службе министерства обороны Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, в результате израильского удара был нанесен «некоторый материальный ущерб». В ведомстве подтвердили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии смогли сбить несколько ракет.

В минобороны отметили, что речь идет о ракетах класса «земля — земля», выпущенных Израилем со стороны Голанских высот.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в районе Аль-Шадади в сирийской провинции Хасака неизвестными была обстреляна база американских войск.

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