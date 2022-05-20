Дамаск, 21 мая, 2022, 01:19 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека стали жертвами ракетной атаки Израиля в сирийской провинции Дамаск, 20 мая сообщили в пресс-службе министерства обороны Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Кроме того, в результате израильского удара был нанесен «некоторый материальный ущерб». В ведомстве подтвердили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии смогли сбить несколько ракет.

В минобороны отметили, что речь идет о ракетах класса «земля — земля», выпущенных Израилем со стороны Голанских высот.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в районе Аль-Шадади в сирийской провинции Хасака неизвестными была обстреляна база американских войск.