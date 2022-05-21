Североморск, Мурманская область, , 01:16 — REGNUM Военнослужащие морской пехоты Северного флота (СФ), входящие в состав арктической группировки, совместно с экипажем большого десантного корабля (БДК) «Александр Отраковский» провели в губе Грязная Кольского залива тренировку по морской десантной подготовке. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Большой десантный корабль «Новочеркасск» (однотипный с «Александром Отраковским») Александр Вепрёв

В учениях были задействованы двухзвенные снегоболотоходы «Витязь» и «Алеут», а также БТРы, армейские грузовики «Урал» и КамАЗ, водители которых отработали погрузку техники в твиндек БДК, а также выезд из него на необорудованный берег.

пресс-служба СФ «Также экипаж БДК и морские пехотинцы отработали задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки техники морского десанта с организацией дежурства расчётов ПЗРК на берегу и личного состава корабельной батареи универсального калибра».

Проведённые учения, в которых приняли участие более 100 человек личного состава и 10 единиц боевой и специальной техники, помогут морским пехотинцам СФ уверенно проводить высадку на побережье континента и островов Северного Ледовитого океана в ходе очередного арктического похода.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж многоцелевой атомной подводной лодки c крылатыми ракетами «Казань» (проекта 885М «Ясень-М») отработал погружение на максимальную глубину, которая по техническим характеристикам составляет 600 метров.

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