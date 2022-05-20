Гродно, Белоруссия, 21 мая, 2022, 01:08 — ИА Регнум. В центре Гродненской епархии наблюдается мировоззренческий крен к обновленческим идеям, западничеству, местечковому национализму, неприязни к России и Русскому миру, сближению с иноверцами вплоть до экуменических тенденций. Немалую роль в этом сыграло массовое обучение гродненских священников в Варшавской теологической академии. Все названные тенденции ярко проявилось во время протестов 2020 года. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал эксперт по церковно-общественным процессам Сергей Васильченко, комментируя новость о снятии с должности настоятеля храма в Гродно священника Андрея Ноздрина.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Очень важно, чтобы новость о смене настоятеля гродненского храма была воспринята не в конфликтном ключе. Особенно по той причине, что в церкви сейчас планомерно наводится доброе благоустроение. Принимаются мудрые решения, укрепляющие консервативный, охранительный характер церкви как во внутрицерковных делах, так и во внешней общественной деятельности», — заявил Васильченко.

По словам эксперта, задача проводимой архиепископом Гродненский и Волковысский Антонием церковной политики состоит не в том, чтобы репрессировать инакомыслящих и «запрещать в профессии», а в том, чтобы организационно-воспитательными мерами направить всех, кого возможно, на путь исправления и общего церковного примирения.

«Многие из заблуждающихся священников стали жертвами обстоятельств, противоречивой политической и культурно-идеологической среды. Притом большинство из них достаточно молоды и неопытны, не были должным образом наставлены начальниками. При этом оказались на высших епархиальных должностях (в приходах и отделах)», — отметил эксперт.

Васильченко обратил внимание, что отец Андрей Ноздрин, известный своими либерально-прозападными взглядами, не снят с должности, а переведён на новый приход за пределами областного центра с дополнительными ответственными послушаниями, где у него будет возможность заняться пастырской деятельностью и отойти от соблазнов ошибочной, антирусской политико-идеологической деятельности в крупном микрорайоне Гродно.

«Такое служение может позволить отцу Андрею постепенно разобраться и в богословском понимании происходящих общественных процессов, духовном, а не чисто политическом значении Русского мира и местечкового национализма», — считает эксперт.

Васильченко предостерёг православных русских людей от злорадства по поводу произошедшего с Ноздриным, отметив при этом, что «идейным радетелям вестернизации Белой Руси и противникам православия, для которых церковь и процессы в ней — лишь одно из средств достижения своих целей, — подобные решения и события, конечно, приносят досаду».

Как сообщало ИА REGNUM, гродненский священник Андрей Ноздрин в середине мая был снят с должности настоятеля храма святителя Спиридона Тримифунтского, а также руководителя миссионерского отдела и ответственного по вопросам физической культуры и спорта Гродненской епархии. Судя по аккаунту Ноздрина в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он поддерживал политика Виктора Бабарико, протесты 2020 года под флагами белорусских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны, а также выражал солидарность с нынешним режимом в Киеве.