Дамаск, , 01:04 — REGNUM Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку израильских вооруженных сил в небе над провинцией Дамаск, 20 мая передал телеканал Al Ekhbariya.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сирийским военным удалось сбить несколько ракет, запущенных Израилем. Радиостанция Sham FM сообщила, что после ракетного удара начался пожар в районе аэропорта города Дамаск, из-за чего пришлось отложить два вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в окрестностях Дамаска прогремели несколько взрывы. Сначала сработали две мины, установленные террористами в районе Аль-Дархибия на юге города. После этого в действие было приведено взрывное устройство, которое заложили в автомобиле.

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