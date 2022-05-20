Дамаск, 21 мая, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку израильских вооруженных сил в небе над провинцией Дамаск, 20 мая передал телеканал Al Ekhbariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сирийским военным удалось сбить несколько ракет, запущенных Израилем. Радиостанция Sham FM сообщила, что после ракетного удара начался пожар в районе аэропорта города Дамаск, из-за чего пришлось отложить два вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в окрестностях Дамаска прогремели несколько взрывы. Сначала сработали две мины, установленные террористами в районе Аль-Дархибия на юге города. После этого в действие было приведено взрывное устройство, которое заложили в автомобиле.