Москва, , 01:00 — REGNUM У президента Белоруссии Александра Лукашенко очень велик соблазн согласиться на предложенную Западом сделку — транзит украинского зерна в Клайпеду в обмен на снятие санкций по калию. Это позволит решить экономические проблемы Белоруссии и улучшит международный имидж Лукашенко, предоставив ему лавры спасителя человечества от голода. Такое мнение высказал 20 мая корреспонденту ИА REGNUM заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

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По мнению Суздальцева, эта сделка выгодна не только Минску, но и Западу, который «с одной стороны, получает закрытую от российских авиаударов и ракет коммуникацию для вывоза украинского зерна на мировой рынок, а с другой — снижает дефицит калийных удобрений на мировом рынке».

Эксперт считает, что в случае согласия Лукашенко на предложенные Западом условия Россия не сможет помешать этой сделке, так как Москва сейчас очень нуждается в союзнике, и чтобы его не потерять, готова на многое закрывать глаза. «По сути, мы имеем ситуацию, когда хвост виляет большой собакой», — резюмировал Суздальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединённых Штатов могут отменить санкционные меры в отношении белорусской калийной промышленности в ответ на возможность транзита украинского зерна по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда. Предполагается, что санкции в отношении белорусского предприятия, производящего калийные удобрения, могут быть отменены на полгода.