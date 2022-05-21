Улан-Батор, , 00:33 — REGNUM Региональный лейбл Asiatic Records компании Warner Music Asia сделал свой первый шаг в Монголию, подписав контракт с рэп-исполнительницей Mrs M. Об этом 21 мая сообщил портал Music Week.

Mrs M, рэп-исполнительница Скриншот Music Week

«Уже почти два десятилетия Монголия может похвастаться активной и яркой рэп-культурой», — утверждает автор портала Music Week Андре Пейн. Население страны составляет чуть более трех миллионов человек. В заявлении о подписании контракта с Mrs M лейбл сказал: «Она представляет новое поколение монгольских артистов: многоязычных и мультикультурных, с музыкой, сочетающей традиционные монгольские звуки с современными хип-хоп битами».

Мrs М прорвалась в 2017 году с песней Bang, которая получила мировой релиз и собрала несколько миллионов просмотров в социальных сетях. Далее она выпустила хиты Cash Cash, Goy Te и Sugar Daddy, все из которых возглавили местные музыкальные чарты.

Мrs М после подписания контракта сказала: «Я очень рада присоединиться к Warner Music и выпустить свои песни на Asiatic Records. В Монголии всегда была отличная хип-хоп сцена. Это маленькая страна, но я верю, что наша музыка может привлечь гораздо более широкую аудиторию. Хотя Чингисхан жил более 800 лет назад, мы, монголы, все еще носим его наследие с гордостью, и по сей день он является для нас национальной иконой вдохновения и надежды; следовательно, мы все — дети Хана».

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