Лос-Анджелес, США, , 00:15 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Джек Харлоу считает свою дружбу с рэпером Дрейком «подарком». Об этом 20 мая информирует портал Music News.

Джек Харлоу Кадр из клипа First Class

24-летний музыкант быстро установил тесную связь с 35-летним Дрейком, и Джек поблагодарил своего друга за то, что тот научил его читать рэп. Джек объяснил: «Вот что является настоящим подарком. Дрейк — один из тех людей, которые буквально научили меня читать рэп; он, Лил Уэйн и Канье Уэст».

Джек даже заявил, что дружба с Дрейком стоит для него более 10 миллионов долларов. В эфире The 85 South Comedy Show он сказал: «Быть крутым с ним — это самый большой подарок. Это лучше, чем 10 миллионов долларов. Нет цены тому, чтобы встретить кого-то, кто научил тебя этому, и сказать: «Йоу, ты крут».

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