Лондон, 21 мая, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Редкие предметы из личного архива британского радиоведущего Джона Пила будут представлены на аукционе Bonhams Knightsbridge в июне. Об этом 20 мая рассказала портал Louder Than War.

Скриншот источника Радиоведущий Джон Пил

В коллекцию записей входит одна из тысячи копий An Ideal For Living, первого мини-альбома группы Joy Division. К пластинке прилагается записка от Роба Греттона, менеджера группы, адресованная Джону Пилу: «Мы прислали вам копию около шести месяцев назад и не собирались выпускать ее, потому что качество звука было не очень хорошим… мы были бы благодарны, если бы вы могли дать ей еще раз покрутиться и сообщить своим слушателям, что теперь она доступна в магазинах». На внутреннем конверте указаны тайминги треков, написанные самимПилом черным фломастером.

Среди других лотов — подписанный экземпляр альбома Джона Леннона и Йоко Оно Two Virgins и плакат, анонсирующий концерт Pink Floyd, во время которого группа уволила Сида Барретта.

Подробности аукциона будут объявлены в ближайшее время на официальном сайте Bonhams Knightsbridge. Аукцион состоится 14 июня 2022 года.