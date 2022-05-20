Ереван, 21 мая, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Армянская оппозиция в случае победы не будет кардинально менять политический курс нынешнего правительства. Об этом корреспондентуИА REGNUM 20 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Если, допустим, к власти в Армении придёт оппозиция, то она всё равно будет вынуждена проводить такой же курс, как и у

Никола Пашиняна

. Потому что что-то серьёзно поменять она не сможет, войну-то армяне уже проиграли. И ей придётся подписаться под всеми соглашениями, которые заключил Пашинян. А что касается так называемой «многовекторности», то есть сохранения нормальных отношений Еревана с Западом, то такую «многовекторную» политику Армения проводила уже давно, ещё со времён президентства

Роберта Кочаряна

. Я про

Левона Тер-Петросяна

вообще не говорю! И Кочарян, и ещё в большей степени

Серж Саргсян

тоже проводили политику поддержания отношений с Западом. Они входили в «Восточное партнёрство», принимали участие в НАТОвских учениях, посылали своих солдат в Афганистан. Ещё раз скажу, что в случае прихода оппозиции к власти, я не вижу возможности для радикальной смены политического курса.

Михаил Александров