Тель-Авив, Израиль, 20 мая, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Израильские медики выявили первый случай заражения человека оспой обезьян, сообщает 20 мая газета The Jerusalem Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

По утверждению издания, обезьянья оспа выявлена у человека, приехавшего в Израиль из Западной Европы.

Уточняется, что пациент испытывает лёгкие симптомы болезни и помещён в карантин.

Ранее о первом случае обезьяньей оспы заявили в Нидерландах.