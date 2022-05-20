В Израиле заявили о выявлении первого случая обезьяньей оспы
Тель-Авив, Израиль, 20 мая, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Израильские медики выявили первый случай заражения человека оспой обезьян, сообщает 20 мая газета The Jerusalem Post.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Израиль
По утверждению издания, обезьянья оспа выявлена у человека, приехавшего в Израиль из Западной Европы.
Уточняется, что пациент испытывает лёгкие симптомы болезни и помещён в карантин.
Ранее о первом случае обезьяньей оспы заявили в Нидерландах.