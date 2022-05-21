Белград, , 00:07 — REGNUM Посольство Украины в Сербии считает «верхом цинизма» решение дипломатического представительства России в Сербии провести в Русском доме в Белграде гуманитарный концерт под названием «Мирное небо для детской улыбки». Об этом говорится в сообщении украинского посольства, опубликованном 20 мая.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По утверждению сотрудников украинского посольства, с 24 февраля до 18 мая этого года на Украине было убито «как минимум 232 и ранено 427 детей, из этого 192 из Донбасса».

Напомним, что по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, на Украине с 14 апреля 2014 по 30 апреля 2021 г. погибли 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек), еще 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек). По результатам доклада мониторинговой миссии ОБСЕ от ноября 2020 года отмечается, что на линии соприкосновения со стороны ДНР и ЛНР жертв среди мирных жителей оказалось втрое больше, чем по другую сторону линии соприкосновения. Эти данные указывают, что вооруженные силы Украины преднамеренно наносили удары по гражданским объектам в период противостояния.