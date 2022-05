Сидней, Австралия, , 23:53 — REGNUM Третий студийный альбом австралийского диджея Flume (Харли Стретен) под названием Palaces вышел на лейбле Future Classic 20 мая. В записи альбома приняло участие множество гостей, включая Дэймона Албарна из Gorillaz и Каролину Полачек из Chairlift.

Flume Скриншот YouTube

Восемь из тринадцати треков альбома содержит работу приглашенных артистов. Также отметим, что это первый студийный альбом артиста за последние шесть лет — с момента выхода в 2016 году альбома Skin.

В 2019 году артист выпустил микстейп Hi This Is Flume.

