Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Американское военное ведомство может задействовать самолёты военно-транспортной авиации ВВС США для экстренного завоза в страну дефицитных детских молочных смесей, сообщил 20 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, в рамках поручения, полученного от президента США Джо Байдена, первый такой рейс состоится из швейцарского города Цюрих в американский штат Индиана.

«Пока еще не ясно, выполнят ли его гражданские или военные самолёты», — сказал Кирби.

Напомним, на сегодняшний день в США наблюдается острый дефицит детского питания, который оценивается в 40-50% от общих потребностей американского рынка.

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