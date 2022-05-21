София, , 01:41 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 20 мая обратился к президенту Румену Радеву в видеоформате с призывом созвать Консультативный совет национальной безопасности по вопросу о переговорах между Болгарией и Северной Македонией.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик гарантировал, что правительство не будет действовать никаких шагов без формирования широкого консенсуса в стране. Петков также призвал МИД представитель отчет по состоянию переговоров между Северной Македонией и Болгарией.

Глава болгарского правительства подчеркнул, что вето для Северной Македонии не будет снято под внешним давлением, и заявил, что полным мандатом для вынесения решения по этому вопросу обладает только парламент.

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