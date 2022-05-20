Токио, , 23:42 — REGNUM Новый бутлег британской блюз-рок-группы Led Zeppelin будет выпущен на физических носителях в ближайшие месяцы. Об этом 20 мая информирует портал Guitar.

Led Zeppelin Скриншот источника

Подпольный японский лейбл Tarantura, специализирующийся на бутлег-записях, объявил, что выпустит бутлег-запись выступления Led Zeppelin 4 мая 1971 года в Оденсе, Дания.

Известный выпуском высококачественных записей и зачастую причудливой упаковкой, лейбл отвечает за несколько известных релизов Led Zeppelin, включая бокс-сет из 19 дисков A Week For Badgeholders, в который также вошел концерт группы в Лос-Анджелесе в 1977 году.

Согласно информации в социальных сетях лейбла, «лейбл Tarantura с большой гордостью сообщает, что полный концерт Led Zeppelin, который никогда ранее не выходил в тираж, будет выпущен в ближайшее время».

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