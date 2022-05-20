Турин, Италия, , 23:39 — REGNUM Сегодня, 20 мая, в Турине на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Торино» в матче последнего 38-го тура потерпел крупное поражение от «Ромы». Основное время встречи завершилось со счетом 0:3.

Тэмми Абрахам @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

Забитыми мячами в составе «волков» отметились 24-летний таранный форвард сборной Англии Тэмми Абрахам (33’ Лоренцо Пеллегрини, 42’ пенальти) и Лоренцо Пеллегрини (78’ пенальти).

Желтые карточки получили Рожер Ибаньес, Кристиан Ансальди, Эльдор Шомуродов и Алессандро Буонджорно.

Составы команд:

«Торино»: Этрит Бериша, Давид Зима, Саша Лукич, Рикардо Родригес (Алессандро Буонджорно, 46’), Томмазо Побега, Йосип Брекало (Марко Пьяца, 46’), Кристиан Ансальди (Демба Сек, 46’), Деннис Прат, Самуэле Риччи (Роландо Мандрагора, 84’), Ола Айна, Андреа Белотти (Пьетро Пеллегри, 68’).

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Мараш Кумбулла, Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави, 82’), Жордан Верету, Сержиу Оливейра (Брайан Кристанте, 58’), Леонардо Спинаццола (Матиас Винья, 82’), Эльдор Шомуродов (Николо Дзаньоло, 76’), Никола Залевский (Рик Карсдорп, 58’), Тэмми Абрахам.

«Рома», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 63 очка, временно обошла «Лацио» и поднялась на пятую позицию в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 50-ю очками остался на десятом месте.