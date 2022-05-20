Вашингтон, , 23:39 — REGNUM США готовятся передать Украине огневые средства поражения большой дальности, заявил 20 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Главная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, — это огневые средства поражения большой дальности. И мы содействуем им в получении таких систем», — заявил Кирби.

При этом он сообщил, что Вашингтон хотел бы избежать обострения ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о поставках противокорабельных ракет и беспилотников.

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