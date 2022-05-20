Горловка, ДНР, 20 мая, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Множественным обстрелам подвергся Горловский район ДНР вечером 20 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

В 16:15 мск из населённого пункта Новгородское ВСУ открыли огонь по посёлку шахты имени Гагарина в Горловке: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм. Одновременно с этим по посёлку украинские боевики стреляли из населённого пункта Дылеевка: выпущено 15 снарядов калибра 122 мм.

В 16:30 мск посёлок атаковали со стороны населённого пункта Шумы: ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм. В 17:00 мск повторился артобстрел со стороны Новгородского: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

В 17:30 мск ВСУ обстреляли посёлок со стороны населённого пункта Дзержинск, выпустив пять снарядов калибра 122 мм и 19 мин калибра 120 мм.

Кроме того, в 17:30 мск в Горловском районе был обстрелян посёлок Пантелеймоновка: ВСУ выпустили по нему восемь снарядов калибра 122 мм.