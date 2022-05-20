Лондон, , 23:36 — REGNUM Гитарист Ричи Блэкмор рассказал о своих близких отношениях с покойным Джоном Лордом, который стал его «лучшим другом в группе» после того, как они объединились в Deep Purple под руководством Криса Кертиса. Об этом музыкант рассказал в эфире радиостанции SiriusXM.

Гитарист Ричи Блэкмор Скриншот

Выступая в качестве приглашенного гостя для программы «Guitar Greats» на радиостанции SiriusXM, музыкант поделился некоторыми композициями, которые вдохновляют его больше всего, попутно рассказывая анекдоты о своих музыкальных героях.

Блэкмор рассказал о Лорде, который умер в 2012 году, перед тем, как Ричи представил песню Carry On… Jon, которую он написал в знак уважения и выпустил год спустя под лейблом своего дуэта Blackmore’s Night. Именно Крис Кертис, барабанщик британской группы The Searchers, свел Лорда и Блэкмора в Англии с перспективой играть в новой группе — той, которая превратилась в Deep Purple.

«Я жил в Гамбурге и получил телеграмму от Криса Кертиса: «Приезжай, ты мне нужен. Мы создаем группу», — описывает он. «Я отправился в Англию. Я встретил Криса, который, очевидно, принимал какие-то лекарства, и он сказал: «Хорошо. Ты готов?», а я ответил: «Ну… кто в группе?».

Несмотря на то, что он виделся с Лордом ранее, уже признавая его «блестящим» музыкантом, Блэкмор указал на то, что именно необычное поведение Кертиса свело их вместе в это время; музыкант зарекомендовал себя как исполнитель почти всех оставшихся ролей в группе.

Только после ухода Кертиса группа превратилась в ту версию Deep Purple, которая наиболее широко известна сегодня, при этом Блэкмор и Лорд оставались близкими людьми на протяжении всего времени.

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