Нарьян-Мар, , 23:35 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный опроверг информацию о пролете над округом американского самолета-разведчика.

Самолет-разведчик 12019

«19 мая вдоль границы России на расстоянии 25 км. действительно пролетал американский самолёт. Следовал он из Норвегии в неизвестном направлении. И, разумеется, под контролем наших ПВО. Если бы он хоть на метр нарушил границу России — нетрудно предположить, что бы с ним произошло! Фейки такого рода «вбрасываются» с целью напугать жителей северных регионов. Но нас не напугать! Мы знаем, что наша граница на замке!», — написал он на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде Telegram-каналов сообщили, что самолет-разведчик был зафиксирован над мысом Канин Нос в НАО.