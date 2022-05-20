Москва, 20 мая, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Никол Пашинян пришёл к власти в Армении благодаря прозападным силам, в связи с этим на Западе на него возлагаются определённые надежды. Именно эти надежды и озвучил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе визита в Ереван. Такое мнение высказал 20 мая корреспонденту ИА REGNUM философ и публицист Сергей Иванников.

Primeminister.am Никол Пашинян

«Инициатива этого визита исходит не от литовцев. Литовская Республика не является субъектом международной политики, у неё есть хозяева за океаном. Как и другие восточноевропейские страны в составе Евросоюза, Литва обслуживает внешнеполитические интересы США. Так что инициатива визита Науседы в Армению исходит, скорее всего, из Вашингтона. Впрочем, Литве, вероятно, было приятно продемонстрировать перед Штатами собственную значимость», — заявил Иванников.

Как считает эксперт, литовский лидер уговаривал Пашиняна высказаться негативно о проводимой Россией спецоперации на Украине и в Донбассе, дистанцироваться от Москвы, тем самым поставив единство ОДКБ под большой знак вопроса. «Эта идея наивная, авантюрная и отражает степень отчаяния американцев по поводу неспособности задушить Россию при помощи санкций. Сейчас Штаты пытаются ухватиться за любую, даже самую призрачную возможность навредить Кремлю», — считает философ.

По словам Иванникова, Пашиняна нельзя назвать опытным политиком, ряд его политических решений можно квалифицировать скорее как недальновидные, нежели хорошо продуманные, однако инстинкт самосохранения у этого политического лидера есть. Он прекрасно понимает, что в условиях военного конфликта с Азербайджаном, который до конца не исчерпан, Россия — это единственный гарант целостности Армении. Вдобавок в самой Армении идут протесты против власти, которые возглавляются силами, занимающими пророссийскую позицию, и давать дополнительный козырь своим оппонентам Пашинян не захочет.

«Так что лидер Литвы приехал — лидер Литвы уехал. Программа минимум выполнена — Литва засветилась в информационном поле. Никаких других последствий этот визит иметь не будет. И не мог бы, т.к. вес Армении не таков, чтобы хоть сколько-нибудь повлиять на международную ситуацию даже в случае гипотетического антироссийского демарша Еревана», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сейм Литвы 10 мая единогласно признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм», а 19 мая президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с официальным визитом в Армению.