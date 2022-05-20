Белград, , 23:47 — REGNUM В сербской оппозиции существует «шестая колонна», которая хотела бы, чтобы Сербия, несмотря ни на что, была на стороне Российской Федерации. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 20 мая в эфире телеканала B92.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

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По словам премьера Сербии, эта «шестая колонна» полагает, что Белград любой ценой должен оставаться на стороне Москвы, несмотря ни на какие последствия.

«Я считаю, что мы должны защищать только свои интересы. Это то, чем Республика Сербия в настоящее время и занимается. Также я считаю, что мы должны остаться государством, которое защищает принципы международного права и выступает за выполнение решений ООН. Это для нас единственный возможный путь», — рассказала Брнабич.

Она отметила, что «шестая колонна» оппозиционеров, которая выступает за сотрудничество с РФ любой ценой, должна знать, что Россия все-таки нарушила международное право, повредив «территориальную целостность международно признанного государства — Украины». При этом Брнабич подчеркнула, что страны Запада, которые требует от Сербии принять сторону Украины, сами нарушили территориальную целостность Сербии и резолюцию 1244 СБ ООН, признав односторонне провозглашенную независимость Косово.

Напомним, что Сербия осудила нарушение «территориальной целостности Украины» со стороны России, но при этом пока не присоединилась к антироссийским санкциям.