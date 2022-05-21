21 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 06:44 — REGNUM Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти вошли в топ-250 самых богатых человек Соединенного Королевства. Их совместное состояние насчитывает 730 млн фунтов, что позволяет им занимать 222-е место в рейтинге Sunday Times. В издании считают, что канцлер попал в список только благодаря своей жене, которая, как подтвердилось, является собственником части компании ее отца Нараяна Мурти. Ее доля в размере 0,9 процента оценивается примерно в 690 млн фунтов.

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Напомним, ранее Сунак и Мурти были задействованы в налоговом скандале. Акшата Мурти не уплачивала налоги на доходы, полученные за границей, так как имела статус лица с постоянным местом жительства в другой стране. Позже она согласилась платить налоги в Великобритании, хотя ее прежний статус позволял сохранить до 20 миллионов в налогах. Канцлер казначейства был признан невиновным в нарушении министерского кодекса в связи с этим скандалом.

Некоторые пользователи отметили, что они не удивлены как тому, что Сунак вошел в число самых богатых жителей Великобритании, так и тому, что он не справляется с регулированием кризиса стоимости жизни.

«Не удивительно, Сунак думает, что ситуация едва «напряженная» для всех столкнувшихся с кризисом стоимости жизни», — написал @AdrianFaiers.

«Этот человек отказывает делать больше, чтобы помочь нуждающимся семьям, сказав на этой неделе, что следующие несколько месяцев будут сложными. Этот супербогатый канцлер издевается», — считает @zarahsultana.

«Кажется, что он мастерски справляется с личными финансами, не справляется он только с правительственной фискальной политикой», — отметил @roryflowers.

«Если поставить это в контекст, его личное богатство составляет больше 500 миллионов, которые он как канцлер ассигновал фонду поддержки домохозяйств, чтобы помочь всем борющимся за существование на протяжении шести месяцев», — объяснила @NadiaWhittomeMP.

Пользователи уверены, что с такими доходами ни он, ни все остальные члены парламента и правительства никогда не поймут, что представляет из себя кризис стоимости жизни.

«Конечно, будто этот человек знает, как это — с трудом сводить концы с концами. Это же человек от народа», — прокомментировал @TheFFCommish.

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«Посадите всю переднюю скамью на прожиточный минимум на пару месяцев, я посмотрю, как они справятся», — добавил @Deew04.

«Риши Сунак недавно сказал, что было бы глупо помогать людям оплачивать счета за энергию еще больше. Сегодня Сунак вошел в список самых богатых людей Великобритании с семейным состоянием в 730 миллионов. Обычному работнику в Великобритании потребовалась бы 21 тысяча дней, чтобы это заработать. Тори действительно не заботятся об обычных людях», — согласился @RichardBurgon.

Часть пользователей обвинила канцлера в лицемерии, потому что он на всю страну говорит, что понимает всю тяжесть ситуации, хотя на самом деле он только ухудшает положение населения.

«Если бы я был Риши Сунаком, который женился на женщине богаче, чем королева, скорее всего, я бы наслаждался жизнью, отдыхая. Вместо этого он решил потратить жизнь на то, чтобы ухудшать жизнь тем, кому повезло гораздо меньше. Какой человек это будет делать?» — спросил @angelajunor1.

В комментариях также отметили, что канцлер казначейства использует правительство как песочницу, а британцев как игрушки, потому что власть ему явно не нужна с такими деньгами.

«Политика это всего лишь хобби для таких людей, как Сунак. Он и его жена имеют достаточно денег, чтобы прожить несколько жизней», — считает @brilantbk.

Многие комментаторы написали, что его деньги, как и деньги всех, кто входит в список самых богатых людей Великобритании, могли бы помочь обнищавшему населению при оплате энергии или продуктов в магазине.

«Мы знаем, что он против налога на богатство, но 3-процентный налог на его богатства сверх 10 миллионов мог бы вернуться 22 миллионами фунтов для налогоплательщиков. Это помогло бы 22 тысячам семей выбраться из нищеты», — считает @BeckettUnite.

«Мы теперь все банкроты, единственный человек, который им не является, это Риши Сунак, может, он нам одолжит десятку?» — поинтересовалась @elibiteth.