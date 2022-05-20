Тирана, 20 мая 2022, 23:42 — REGNUM Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша 20 мая в ходе встречи с избирателями в городе Влёра обвинил действующего премьер-министра Эди Раму в том, что тот пытается снять с себя ответственность за рост цен на электроносители, поручая объявлять о росте разрешенных цен государственному регулятору.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что цены растут, поскольку того хочет правительство, а все члены государственного регулятора были отобраны Рамой.
При этом Бериша не забыл обвинить Раму и в сотрудничестве с албанофобами (так он называет Сербию) в рамках проекта Open Balkan и попытке поссорить Приштину и Тирану.
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