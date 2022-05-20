Тирана, 20 мая, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша 20 мая в ходе встречи с избирателями в городе Влёра обвинил действующего премьер-министра Эди Раму в том, что тот пытается снять с себя ответственность за рост цен на электроносители, поручая объявлять о росте разрешенных цен государственному регулятору.

Цитата из видео «Live Sali Berisha Foltorja me demokratet» Сали Бериша

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что цены растут, поскольку того хочет правительство, а все члены государственного регулятора были отобраны Рамой.

При этом Бериша не забыл обвинить Раму и в сотрудничестве с албанофобами (так он называет Сербию) в рамках проекта Open Balkan и попытке поссорить Приштину и Тирану.