Архангельск, 20 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. В 2022 году в Архангельской области на ремонт дорог направят 7,2 млрд рублей, сообщает региональное правительство.

Полина Серова Архангельск

«В регионе планируют привести в нормативное состояние свыше 200 километров дорог различного назначения, пяти мостов общей протяженностью более 300 метров, провести модернизацию 16 нерегулируемых пешеходных переходов и шести светофоров, а также установить пять стационарных комплексов фотовидеофиксации», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в РФ планируют отремонтировать более 4,7 тыс. объектов дорожной сети, площадь укладки верхних слоёв покрытия в 2022 году составит более 105 млн кв. м.