Нью-Йорк, США, 20 мая, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Британская синти-поп-исполнительница Рина Саваяма исполнила свой новый сингл This Hell в эфире вечернего шоу американского телеведущего Джимми Фэллона. Об этом 20 мая сообщил портал NME.

Скриншот YouTube Рина Саваяма на фестивале Coachella

Британская певица появилась на шоу, чтобы исполнить песню из ее предстоящего альбома Hold The Girl. Сингл был выпущен в начале недели, и Саваяма описала его в пресс-релизе как «задорную песню в стиле кантри-поп».

Ее образ для вечернего шоу был выдержан в стиле кантри, с тюками сена, ковбойскими сапогами и соответствующей хореографией.