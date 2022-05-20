Ясиноватая, ДНР, , 23:17 — REGNUM Ракетному обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся вечером 20 мая город Ясиноватая (ДНР), сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ясиноватая Wikimedia

Огонь из БМ-21 «Град» украинские боевики открыли в 18:50 мск: со стороны города Авдеевка выпущено по Ясиноватой пять ракет.

Кроме того, в 17:30 мск из Авдеевки было выпущено по Ясиноватой шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из РСЗО «Град» — СЦКК