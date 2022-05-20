Ясиноватая, ДНР, 20 мая, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Ракетному обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся вечером 20 мая город Ясиноватая (ДНР), сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Огонь из БМ-21 «Град» украинские боевики открыли в 18:50 мск: со стороны города Авдеевка выпущено по Ясиноватой пять ракет.

Кроме того, в 17:30 мск из Авдеевки было выпущено по Ясиноватой шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм.