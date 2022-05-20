Москва, 20 мая, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Россия настроена сохранить взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными организациями, заявил 20 мая министр финансов России Антон Силуанов на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Россия остаётся страной, открытой к взаимовыгодному международному сотрудничеству, это подчёркивается на всех площадках», — приводит его слова пресс-служба Минфина.

Силуанов отметил, что Россия устойчиво интегрирована в глобальные производственные процессы. «Настроены и дальше работать с международными компаниями, создавая благоприятные условия для ведения и развития бизнеса», — подчеркнул он.

Сообщается, что участники встречи обсудили текущую экономическую ситуацию, а также ряд налоговых и таможенных вопросов, поддержку инвестиций.

Глава Минфина проинформировал что правительство России продолжает принимать меры для стабилизации ситуации в финансово-экономической системе страны. Параллельно решаются вопросы структурной перестройки российской экономики на перспективу, в том числе это касается либерализации условий ведения бизнеса в стране.