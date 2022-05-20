Манчестер, Великобритания, , 23:13 — REGNUM Как сообщает издание Daily Mail, около десяти футболистов «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

По информации источника, «красных дьяволов» могут покинуть Поль Погба, Эрик Байи, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Ли Грант, Фил Джонс, Хуан Мата, Эдинсон Кавани и Джесси Лингард. Провести чистку состава планирует новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг, который после завершения сезона сменит Ральфа Рангника.

Ранее сообщалось, что в подписании 29-летнего центрального полузащитника сборной Франции Поля Погба заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и туринский «Ювентус».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 58-ю набранными очками занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.