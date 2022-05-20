Архангельск, 20 мая 2022, 23:12 — REGNUM Погодные условия в Архангельске не позволили завершить отопительный сезон — в ближайшие дни подача тепла будет возобновлена в учреждения соцсферы, сообщает городская администрация.
По прогнозу синоптиков в ближайшие дни ожидается снижение ночной температуры воздуха до минусовых значений.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске отопительный сезон завершился 16 мая при температуре воздуха +11 градусов, но уже 19 мая температура воздуха спустилась до +3 градусов и выпал снег.